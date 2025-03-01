Konya\'da Uzaklaştırma Kararı Olan Kişi Kendini Yaraladı

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Konya'da uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, ailesinin yaşadığı eve gelerek kendisini bıçakla yaraladı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, evden uzaklaştırma kararı bulunan A.Ö. (31), anne, baba ve kardeşinin yaşadığı eve geldi. Burada aile üyeleri ile tartışma yaşayan A.Ö., yanında getirdiği bıçakla kendisini yaraladı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından A.Ö. etkisiz hale getirilirken, sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapıldı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen ve yarasının hafif olduğu belirtilen A.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA