Konya'da Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu

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Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Kemaliye Mahallesinde müstakil evinde ikamet ettiği öğrenilen 82 yaşındaki Fadime Dölek'ten haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler tarafından çilingir marifetiyle kapı açıldığında Fadime Dölek hareketsiz bir şekilde bulundu. Durumun Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesinin ardından adreste inceleme yapılırken, Dölek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KONYA