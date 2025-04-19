Konya'da Yangın Paniği: İtfaiye Müdahale Etti

Konya'da Kömürcüler Sitesinde yangın paniği

KONYA - Konya'da gece saatlerinde Kömürcüler Sitesinde bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesinde bulunan Kömürcüler Sitesindeki bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kömür ve inşaat malzemeleri satan iş yerinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Yangın iş yerinde bulunan kömürlere de sıçrayarak büyüdü. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.