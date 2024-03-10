Konya'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.N. (40) idaresindeki 33 ADT 599 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yan yatan kamyonun sürücüsü İ.N. ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen İ.N., hayatını kaybetti. Yan yatan kamyon ise çekici marifeti ile olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya Ereğli'de Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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