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Konya'nın Ilgın ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğinin bildirilmesi üzerine yangın mahalline Ilgın ve çevre itfaiye ile yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, henüz çıkış nedeni belli olmayan ve rüzgardan dolayı büyüme ihtimali olan yangına çok yönlü olarak müdahale ediyor.

Yangınla ilgili bilgi veren Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil de Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve belediye ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi. - KONYA