Kooperatif Başkanından 200 Milyon Lira Vurgun İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kooperatif Başkanından 200 Milyon Lira Vurgun İddiası

Ankara'da kooperatif başkanı E.C., arsa hisselerini sahte imza ile birden fazla kişiye satarak 200 milyon lira vurgun yaptığı iddia ediliyor.

01.01.2025 00:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aynı hisse senedini birden fazla kişiye satan kooperatif başkanının 200 milyon lira vurgun yaptığı iddia edildi

ANKARA - Ankara'da başkanı olduğu kooperatife ait arsa hisse senetlerini sahte imza kullanarak birden fazla kişiye satan kadının 200 milyon lira vurgun yaptığı iddia edildi.

Ankara'da E.C. isimli bir kadının kanuna aykırı olmasına rağmen denetim ve yönetim ekibini akrabalarıyla kurduğu arsa kooperatifi üzerinden 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. 92 dönümlük araziye ait 230 parsellik arsa hisselerini birden fazla kişiye satan E.C.'nin bu yöntemle 600'ye yakın satış gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Organize edilen ödül törenleriyle kendisini güvenilir biriymiş gibi göstermeye çalışan E.C.'nin beraberindeki kişilerle birlikte hisse sahiplerinin kaşe ve imzalarını taklit ettiği ve bu yöntemle satış sözleşmeleri tekrar üzerine aldığı iddia edildi. E.C.'nin son olarak ise bir kamu bankasındaki üst düzey yetkili tanıdığı aracılığıyla borçlarına karşılık hisselerini bankaya devrettiği, imzalana geri alım sözleşmesinin ise bu hafta sona ereceği belirtildi. Milyon liralık kaybı olan mağdurlar ise hem paralarından olduklarını hem de tehdit edildiklerini söyleyerek yardım istedi.

"Şu an 230 hisse olmasına rağmen kooperatifin en son 110 üyesi vardı"

Olayla ilgili konuşan davanın Avukatı Beyza Kılıçarslan: "Bu kooperatif Şubat 2023'te kurulmuş. Yönetim ve denetim kurullarını kendi akrabaları arasında oluşturmuş. Kooperatife ait arsalar 3 ay sonra bir kamu bankasına devredilmiş. Üyelerin hiçbiri durumdan haberdar değil. Durum öğrenildiği zaman yasal işlemlere başlanıldı. Araştırdığımızda ise hisse senetlerinde yazmasına rağmen böyle bir adresin kooperatifin mülkiyetinde yalnızca 3 ay bulunmuş. Şu an 230 hisse olmasına rağmen kooperatifin en son 110 üyesi vardı. Hisseler birden fazla kişiye satıldığı için üye sayısı 500 - 600 civarında. Kooperatif başkanı kendi borcuna karşılık hisseleri devrettiği banka ile geri alım sözleşmesi yapmış. Bu sözleşmenin süresi bu hafta bitecek. Bu nedenden dolayı süremiz daralmıştır. Başkan şahsi ticaretlerinde de hisse kullanmıştır. Sonra da yine ticaretle hissesini geri almıştır. Asla para kullanmamış, hisse karşılığında çek almış" dedi.

"Kooperatif başkanı sahte kaşe ve imza bastırıyor"

Kooperatifin eski çalışanlarından Mustafa Şamiloğlu: "İş karşılığında arsaları veriyorlardı. Karşı tarafla işleri bozulunca ise 'bu mal benim, paramı vermedin, zaten iş yapmadın' diyerek malları üzerine çekip tekrar üzerine çekip satışını yapıyorlar. Kooperatif başkanı sahte kaşe ve imza bastırıyor. Bu sayede müşteriler arası satış yapılmış gibi gösteriyorlar. Sahte telefon mesajlaşmaları yapıyorlar. Şantaj yapmak için herkesten ses kaydı alıyorlar. Bana da çok şantaj yaptılar. Ben çocuklarımla tehdit ediliyorum. Evlerinde ve ofislerinde uzun namlulu silahlar var. Sahte kaşeleri de ofisinde muhafaza ediyor. Ailem için endişe duyuyorum. Bu kişilerin pisliklerini görünce devlete sığındım ve sadece beni korumalarını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Tahminen 200 milyon liralık bir vurgun var"

Mağdurlardan Mehmet Dövüşkaya da, "Bize ev yaptırdılar. Arsayı da hobi bahçesiymiş gibi gösterip satışları bittiği zaman bu evleri bizlere tırlarla taşıttırıp başka kişileri mağdur ediyor. Biz de bunu anladığımızda iş işten geçmiş oldu. Orada 10'dan fazla hisse aldık, bunu 30 kişiye satmış. Bizi sürekli silahla tehdit ediyorlar. Şikayetten vaz geçirmek için yanımıza çok kişi gönderdiler. İftiralar attılar, yaptığımız işleri naylon faturayla inkar ettiler. 10 milyon lira kaybım var. Toplamda da tahminen 200 milyon liralık bir vurgun var. Anladığımızda hemen mahkemeye verdik. Sahte imzalarla hisselerimizi satmışlar. Hiçbir şeye karşılık vermiyorlar. İşi bitirmediğimiz için arsaları geri aldıklarını veya bizim geri sattığımızı iddia ediyorlar. İmzamızı kullanarak başka kişilere devretmişler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kooperatif Başkanından 200 Milyon Lira Vurgun İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
07:52 Yılbaşı gecesinde İsrail’e alarm verdiren roketli saldırı Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
04:46 Porto Riko’da halkın yüzde 90’ı yeni yıla elektriksiz girdi Porto Riko'da halkın yüzde 90'ı yeni yıla elektriksiz girdi
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
14:47 Orhan Kemal’in oturduğu ev satışa çıkarıldı İstenilen para dudak uçuklattı Orhan Kemal'in oturduğu ev satışa çıkarıldı! İstenilen para dudak uçuklattı
14:26 Benzin, mazot ve LPG’ye büyük zam Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
14:22 Şam’daki Başbakanlık Sarayı’nda ilk kez ezan okundu Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu
14:14 Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu
14:13 Survivor 2025’te kim ne kadar kazanacak İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
14:10 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı
13:57 Kahramanmaraş’ta 4.0 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
13:56 Ferdi Kadıoğlu’nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 10:34:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kooperatif Başkanından 200 Milyon Lira Vurgun İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.