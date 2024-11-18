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Köpeğe çarpan minibüs yan yattı: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde minibüsün köpeğe çarparak yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 AEE 312 plakalı Volkswagen marka minibüs köpeğe çarptıktan sonra yan yattı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.