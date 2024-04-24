Köprüde intihar girişiminde bulunan şahıs polis tarafından ikna edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Köprüde intihar girişiminde bulunan şahıs polis tarafından ikna edildi

Köprüde intihar girişiminde bulunan şahıs polis tarafından ikna edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailevi sorunları olduğunu öne süren bir şahıs, köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. İkna çalışmaları sırasında polis, şahsa şefkat göstererek sarıldı.

24.04.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailevi sorunları olduğunu öne sürerek köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. Polisin omzuna kafasını yaslayan şahsa sarılması anbean kaydedildi.

Olay, Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ındaki bir köprüde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğunu öne süren İ.Ö., demir korkulukları çıkarak intihar etmek istedi. İ.Ö.'yü fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 yan yolun 2 şeridini trafiğe kapatırken, sol şeritten kontrollü araç geçişlerini sağladı. İtfaiye ekipleri köprünün altında şişme yatak açtı. Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla İ.Ö. ikna edilerek çıktığı korkuluklardan indirildi. Ambulansa alınan İ.Ö., sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Öte yandan, İ.Ö.'nün dün akşam saatlerinde de aynı köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Polisten şefkat eli

Öte yandan, ikna çalışmaları esnasında İ.Ö., polisin omzuna kafasını yasladı. Polisin ise İ.Ö.'ye sarıldığı anlar anbean kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köprüde intihar girişiminde bulunan şahıs polis tarafından ikna edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
10:06 4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
08:32 Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti’nin MR’ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti'nin MR'ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım
01:52 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı
10:53 Adana’da Eşiyle Görüşmesini İstemeyen Adam, Arkadaşını Bıçakladı Adana'da Eşiyle Görüşmesini İstemeyen Adam, Arkadaşını Bıçakladı
10:49 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı
10:35 Güzel şeyler de oluyor Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı Güzel şeyler de oluyor! Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı
10:26 Hırsızlık şüphelisini uyaran adam kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti Hırsızlık şüphelisini uyaran adam kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti
10:15 Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor Kuzey Kore’den İran’a sürpriz ziyaret Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! Kuzey Kore'den İran'a sürpriz ziyaret
10:11 Elazığ’da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi Elazığ'da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi
10:10 2 kare arasında 1 saniye var Messi’nin korumaları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı 2 kare arasında 1 saniye var! Messi'nin korumaları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı
09:58 Yasemin Sakallıoğlu, doğum günü pastasına gelen eleştirilere cevap verdi Yasemin Sakallıoğlu, doğum günü pastasına gelen eleştirilere cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 11:17:57. #1.12#
SON DAKİKA: Köprüde intihar girişiminde bulunan şahıs polis tarafından ikna edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement