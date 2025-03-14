Körfez\'de Akvaryum Yangını

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akvaryumun elektrik tesisatından çıktığı değerlendiren yangın, ev ve eşyalarda hasara yol açtı.

Olay, Hacıosman Mahallesi Morlale Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan yükselen dumanları fark eden mahalleli durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Evde biriken yoğun duman da tahliye edildi. Dairede kalan kiracının olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Akvaryumun elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ