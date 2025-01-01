Köşk'te 6 Aylık Bebek Ölü Bulundu - Son Dakika
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Köşk'te 6 Aylık Bebek Ölü Bulundu

Köşk\'te 6 Aylık Bebek Ölü Bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde yabancı uyruklu ailenin 6 aylık bebeği ölü bulundu, soruşturma başlatıldı.

01.01.2025 15:21
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Aydın'ın Köşk ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin 6 aylık bebeği, sabah saatlerinde ölü bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm olayı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Olay, Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir anne, dün akşam saatlerinde E.M. isimli 6 aylık bebeğini emzirerek uyuttu. Sabah bebeğin cansız bedeniyle karşılaşan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk yapılan incelemelere göre bebeğin ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Bebek, Köşk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köşk'te 6 Aylık Bebek Ölü Bulundu - Son Dakika

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