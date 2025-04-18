Kovalamaca Sonrası Yaralı Sürücüye Polis Yardımı - Son Dakika
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Kovalamaca Sonrası Yaralı Sürücüye Polis Yardımı

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Alkollü sürücü, kaza sonrası aracı için ağladı; ehliyetsiz ve kayıp olan sürücü hastaneye kaldırıldı.

18.04.2025 03:32
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Yaralı sürücüye, kovalamaca sırasında peşinde olan polisler yardım etti

Alkollü sürücü yaralandığına değil aracının hasar görmesine üzüldü

BARTIN - Bartın'da otomobilini polisin üzerine süren ve "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 30 kilometre kaçmayı başaran sürücü kaza yapınca yakalandı. Yaralanan sürücünün yardımına ise peşindeki polisler yetişti.

Edinilen bilgiye göre Orduyeri Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayan 74 AAN 037 plakalı Tofaş aracın sürücüsü E.Y. ile polis aracı arasında kovalamaca başladı. Bir polisin üzerine aracı süren E.Y., Bartın- Amasra yoluna çıkarak kaçmaya devam etti. Yolda orta refüje çıkan aracın sürücüsü, kazaya rağmen yoluna devam etti. Bartın- Kurucaşile istikametine doğru hızla giden sürücü ile polis arasında yaklaşık 30 kilometre boyunca kovalamaca yaşandı. Sürücü peşine taktığı polislere izini kaybettirirken, Bozköy mevkisinde ise araç virajı alamayarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Araçtan çıkarak kanalda sırtüstü yatan yaralı sürücünün yardımına ise peşindeki polis ekipleri yetişti. Bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması amacıyla, polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Otomobili için feryat etti

Yaralı halde yerde yatan sürücü ise aracın halini görünce kendi acısını unutarak aracı için ağladı. Yaralı sürücü, "Arabam bu hale gelmeyecekti. Babam bu arabayı bu halde görürse ne der? Babam beni boğar. Ben iyiyim ağabey ama bu arabanın böyle kalmasını ben istemiyorum. Bu araba bu hale nasıl geldi? Bu arabayı kim bu hale getirdi? Ben mi getirdim arabayı bu hale? Anne, babam nerde? Kaza yaptım, ehliyetim de yok" diye bağırdı

Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi

Araçta yapılan armada suç unsuruna rastlanılmazken, 23 yaşındaki sürücü E.Y.'nin 231 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan ehliyetsiz ve alkollü sürücü E.Y'nin babasının mahalle muhtarı olduğu ve aracı izinsiz aldığı öğrenildi.

Ailesi kayıp ilanı verdi

Kovalamacanın yaşandığı anlarda ise polisten kaçan E.Y.'yi ailesinin telefonla aradığı ve ulaşılamadığı ileri sürüldü. Çocuğuna ulaşamayan aile ise jandarma karakoluna başvuruda bulunarak kimlik bilgi ve eşkalini verdikleri çocukları E.Y'nin kayıp olduğunu ifade etti.

Olayı hastane polisi fark etti

Hastane polisi, kayıp müracaatında bulunulan E.Y'nin yaralı olarak hastaneye getirilen yaralı olduğunu fark etti. Hastane polisinin telsiz anonsu ile durumu haber merkezine duyurması üzerine ise telefonla durum jandarmaya bildirildi.

Jandarma ekipleri tarafından da kayıp başvurusunda bulunan aile bilgilendirilerek hastaneye yönlendirildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kovalamaca Sonrası Yaralı Sürücüye Polis Yardımı - Son Dakika

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