Kovalamaca: Sürücüye 78 Bin TL Ceza

Karabük'te polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sırasında iki ekip otosuna çarpan sürücüye toplamda 77 bin 976 TL idari para cezası uygulandı.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Karabük Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri 37 EU 910plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü önce Karabük ardından Safranbolu istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca sırasında ikisi polis otosu olmak üzere 4 araca çarpan sürücü izini kaybettirmek için girdiği İsmetpaşa Mahallesi 5 Göz Sokak'ta aracını bırakarak kaçtı.

Yapılan inceleme çalışmalarında otomobil sürücüsünün Samet S. olduğunu tespit eden ekipler şahsı gözaltına aldı.

Sürücüye Karabük Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Safranbolu Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 3 adet "dur" ihtarına uymamak, 2 adet kırmızı ışık ihlali, 2 kez makas atmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, ehliyetsiz araç kullanmak/kullandırmak ve ters yönde araç kullanmak gibi çeşitli suçlardan toplamda 77 bin 976 TL idari para cezası uygulandı. - KARABÜK