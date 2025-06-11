Kovalamacada Fıstık Bahçesinde Yakalandı - Son Dakika
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Kovalamacada Fıstık Bahçesinde Yakalandı

11.06.2025 14:43
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17 yaşındaki D.H, çaldığı araçla kaçarken polis tarafından fıstık bahçesinde yakalandı.

İki araç çaldı, kovalamacada girdiği fıstık bahçesinde yakalandı

ADANA - Adana'da 17 yaşındaki şüpheli aynı gün içinde düz kontak yaparak panelvan ve kamyonet çaldı.En son çaldığı panelvanı kovalamaca da terk eden şüpheli polis tarafından fıstık bahçesinde yakaladı.

İddiaya göre, D.H Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nden düz kontak yaparak bir kamyonet çaldı. D.H olaydan saatler sonra bu kez de aynı ilçeye bağlı Güzevler Mahallesinden düz kontak yönetimiyle panelvan araç çalarak kayıplara karıştı.Araç sahiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Plaka Tanıma Sistemi üzerinden yapılan takip sonucunda, şüphelinin çaldığı panelvan araçla Ceyhan ilçesine gittiği tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. D.H.'nin kullandığı araç belirlenip durdurdurulmak istendi.Şüpheli "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Araçla kaçışın mümkün olmayacağını anlayan D.H., Mustabeyli Mahallesi'nde aracı terk etti. Yaya olarak kaçmaya başlayan şüphelinin peşini güvenlik güçleri bırakmadı. Bir fıstık bahçesine giren şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan D.H., cezaevine gönderildi.

2 araç ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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