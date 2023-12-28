Adana\'da işkence edilerek öldürülen Mustafa Hakkulu cinayetiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde işkence edilerek öldürülen Mustafa Hakkulu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kozan'da 13 Aralık'ta kaybolan ve 24 Aralık'ta işkence edildikten sonra ensesinden vurularak öldürülmüş olarak bulunan Mustafa Hakkulu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli İsa D., iş ortağı Yüksel Ü. ve eski eşi Bengül G. ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. İsa D., Yüksel Ü. sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, Bengül G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ADANA