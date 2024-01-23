Kozan\'da kamyonet devrildi

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kozan ilçesinde Tavşantepe Mahallesinde yol yapım çalışmalarında görevli Yasin Aköz yönetimindeki 01 BJ 998 plakalı kamyonet devrildi. Araçta görevli şoför hafif yaralı olarak devrilen kamyonetten çıkarılarak Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kamyonda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA