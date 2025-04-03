Kozan'da Trafik Kazası: 5 Ölü, 8 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenaze törenine katılan ve dönüş yolunda olan amca, aynı yolda direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirerek kaza yaptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Adana-Kozan karayolu Dağılcak dün mevkiinde meydana gelen ve 5 kişilik Güleç ailesinin hayatını kaybettiği kazanın ardından aile üyeleri, bugün Feke ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye katılan Zeynel Güleç'in amcası Orhan Durmuş, Kozan ilçesine geri döndüğü sırada aynı yolda epilepsi nöbeti geçirerek park halinde içerisinde çocukların olduğu otomobile çarptı.

Kaza sonucu Orhan Durmuş ve araç bulunan Hatice Güleç, Fahri Güleç, Selma Durmuş yaralandı. Orhan Durmuş'un çarptığı araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri hastanede sürerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA