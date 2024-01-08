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Kozan'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
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Kozan'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sularında Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkiinde meydana geldi. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi ve İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kozan\'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı
08.01.2024 - 12:53,
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Adana'nın Kozan ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sularında Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkiinde meydana geldi.

Adana'dan, Kozan'a seyir halinde olan Ümit Eroğlu (52) yönetimindeki 01 U 04 27 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Eroğlu ile birlikte Özlem İçten (34), Atilla Karabulut (22), Gökhan Sapkayalı (37), Elif Gülmez (69) ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi ve İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika


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