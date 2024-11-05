Kozlu'da Ev Yangını: Maddi Hasar - Son Dakika
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Kozlu'da Ev Yangını: Maddi Hasar

Kozlu\'da Ev Yangını: Maddi Hasar

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu, can kaybı yok.

05.11.2024 11:59
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Kozlu ilçesi Yılmaz Birinci Sokak'ta, dün akşam saatlerinde tek katlı bir müstakil evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce durumu ekiplere haber verdi. Hızla olay yerine intikal eden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yangının büyümeden kontrol altına alınması için hızlı bir şekilde müdahaleye geçti.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangının olduğu bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmalara devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozlu'da Ev Yangını: Maddi Hasar - Son Dakika

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