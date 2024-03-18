Samsun merkezli "kripto para ve kripto para yatırımı" dolandırıcılığı ile ilgili Adana, Ankara, Isparta ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Adana, Ankara, Isparta ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 şüphelinin birbirleriyle "Telegram" isimli mesajlaşma programında oluşturdukları gruplarda kendilerini "kripto para yatırım uzmanı" ve internette kripto para yatırımı yapıp "yüksek tutarlı kazançlar elde eden kişiler" gibi tanıtarak aldatıcı dekont paylaşımları yaptıkları ve bu paylaşımlara yapılan olumlu yorumlar ile insanları böyle bir yatırım şekli olduğuna ikna ettikleri ortaya çıktı. Dolandırıcıların mağdurları sahte kripto para sitelerine yönlendirdikleri, sahte kripto sitelerine üye olmalarından sonra yatırım amaçlı transfer ettikleri tutarlar ile yüksek tutarlı kazanç elde ettiklerine inandırıp, müştekilerden bu kez sitede kazandıkları tutarları çekebilmeleri için sigorta, vergi, işlem ücreti, ulusal dosya güvenliği gibi gerekçeler ile para talep etmek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kripto Para Dolandırıcılığı Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı.
Diyarbakır-Çınar yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın annesi Hacı Kadın Akay, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Hacı Kadın Akay'ın cenazesi yarın Bünyan ilçesinde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında, Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü hayatını kaybetti. Patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i taburcu edildi. Üçüncü, Pendik'te tanınan bir iş adamıydı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Devlet Hastanesi müdür yardımcısı Muhammet A'nın evinin bulunduğu Kadıköy Mahallesi'nde bir kişi darbedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından İ.E, O.T, S.T. ve T.A'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Bandırma-Karacabey karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kamyonetin şarampole girmesi sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü yaralanırken, yolcu olarak bulunan kişi ise ağır yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'daki Yenikapı Miting Alanı'nda önceki gün düzenlenen nevruz programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtıkları tespit edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart Salı günü düzenlenecek bir program nedeniyle Sağduyu Caddesi ve çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.
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