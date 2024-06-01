Kuaförde yılan paniği
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kadın kuaföründeki saç yıkama koltuğuna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Uzuntarla Mahallesindeki kadın kuaförüne yılan girdi. Yılanı gören vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Saç yıkama koltuğuna gizlenen yılan, itfaiye ekiplerince alınarak, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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