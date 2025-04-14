Küçük Gökçe\'nin Polis Hayali

Çanakkale'de polis olma hayali kuran birinci sınıf öğrencisi Gökçe Ada, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile bir araya geldi.

Çanakkale'de polis olma hayali kuran 18 Mart İlkokulu 1-D sınıfı öğrencisi Gökçe Ada, hayalini gerçekleştirme yolunda unutulmaz bir gün yaşadı. Küçük Gökçe, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u makamında ziyaret etti. Büyük bir heyecanla çizdiği resimleri, en sevdiği polis oyuncaklarını ve kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektubunu İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'a hediye etti. Bu anlamlı buluşmada keyifli anlar yaşandı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Gökçe Ada ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Güzel kızım, yolun ve bahtın daima açık olsun. Ülkemizi yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz. Teşkilatımızın kutlu bayrağını sizlere devredecek olmanın huzurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - ÇANAKKALE