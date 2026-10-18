Küçükçekmece'de 14 daireli bina mühürlendi, önünde zabıta nöbet tutuyor - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 14 daireli bina mühürlendi, önünde zabıta nöbet tutuyor

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Küçükçekmece\'de 14 daireli bina mühürlendi, önünde zabıta nöbet tutuyor
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Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde banyodaki fayansların çatlaması ve binadan gelen sesler üzerine tedbir amacıyla tahliye edilen 14 daireli bina, belediye ekiplerince mühürlendi. Binanın önünde zabıta ekipleri nöbet tutarken, teknik inceleme ve kentsel dönüşüm sürecine yönelik işlemlerin başlatılması bekleniyor.

Küçükçekmece'de banyodaki fayansların çatlaması ve binadan gelen sesler üzerine tedbir amacıyla tahliye edilen 14 daireli bina, belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Binanın önünde zabıta ekipleri nöbet tutmaya başladı.

Olay, İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak'ta meydana geldi. Bir dairenin banyosundaki fayansların çatlaması ve binadan gelen sesler üzerine tahliye edilen binada güvenlik önlemleri sürüyor. Küçükçekmece Belediyesi ekiplerince mühürlenen binaya giriş ve çıkışların engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri bina önünde nöbet tutuyor. Binayla ilgili teknik inceleme ve kentsel dönüşüm sürecine yönelik işlemlerin başlatılması bekleniyor.

Binada önceden de derin çatlakların bulunduğunu belirten mahalleli Sedat Kırım, "Bina sokağımızda uzun süredir tehlike arz ediyordu. Dünde boşaltılmış, çokta iyi bir karar verilmiş. Hatta yandaki binanın yıkımına başlanınca biz kendi aramızda 'Bu binada yıkılacak herhalde' diyorduk. Bina zaten eğikti. Yan taraftaki bina yıkılınca daha fazla yana doğru eğildi. Eve geldiğimizde de polisin sokağı kapattığını gördük. Bina boşaltılmış durumda ve zabıta ekipleri nöbet tutuyor. Zaten daha önce de derin çatlaklar vardı. Dünde çatlama sesleri gelmiş. Belediye iyi ki mühürlemiş" dedi.

Kaynak: İHA
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