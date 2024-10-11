Küçükçekmece'de Dolandırıcılık Operasyonu

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli 6 ilde ofis kurmak suretiyle ve kripto para yatırım danışmalığı yapma vaadiyle bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlanın araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul İI Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği İstanbul'da 6 kişi, Kayseri'de 8 kişi, Mersin'de 5 kişi, Adana'da 1 kişi, Ankara'da 1 kişi ve Tekirdağ'da 1 kişi olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Jandarma'da işlemleri biten şüpheliler bugün Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından 20 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi serbest bırakıldı, bir kişi ise yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle sevk edilen 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL