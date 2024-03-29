Küçükçekmece\'de fabrika yangını

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre iplik üretimi yapılan fabrikada içeride mahsur kalan işçiler olması muhtemel. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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İstanbul Küçükçekmece ilçesinde bulunan Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalara başladı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde tali yoldan caddeye çıkan çimento tankeri kontrolden çıktı. Devrilerek yokuş aşağı kayan tankerin görüntüsü anbean kameraya yansıdı. Kaza neticesinde şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
Avcılar'da yaşanan olayda, Vehbi Yıldız adlı şahıs, 3 çocuğunun annesi olan eşi Serap Yıldız'ı bilinmeyen bir nedenle silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Vehbi Yıldız'ın eylemi sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak Serap Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından yapılan incelemelerin ardından Serap Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde tali yoldan caddeye çıkan çimento tankeri kontrolden çıktı. Devrilerek yokuş aşağı kayan tankerin görüntüsü anbean kameraya yansıdı.
Ümraniye Yamanevler Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, elektrik kontağından kaynaklandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Gaziantep-Nizip karayolunda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
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