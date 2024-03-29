Küçükçekmece\'de fabrika yangını

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Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" ilan etti

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre iplik üretimi yapılan fabrikada içeride mahsur kalan işçiler olması muhtemel. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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