Küçükçekmece'de Gecekonduda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Gecekonduda Yangın Çıktı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan bir gecekondunun çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye raporunun ardından belirlenecek.

04.06.2024 13:46
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Küçükçekmece, gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye kısa sürede müdahale etti.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Cihan Caddesindeki gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden komşular, ev sakinlerini uyararak dışarı çıkmasını sağlarken bir yandan 112 Acil Servise haber verildi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürüde alevlerin büyümesiyle vatandaşlar panik yaşadı. Polis çevrede güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken gecekondunun çatısında hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporunun ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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