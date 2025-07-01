Küçükçekmece'de Korkunç Cinayet - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Korkunç Cinayet

Küçükçekmece\'de Korkunç Cinayet
01.07.2025 11:58
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Mutsuz evlilikte kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada kadın, eşinin yumruğuyla hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de 2 ay önce dünya evine giren çiftin mutlu yuvası, şiddetli bir kavgayla kana bulandı. İddiaya göre, kıskançlık krizi sonrası çıkan tartışmada genç kadın, eşinin yumruğuyla hayatını kaybetti. Adam gözaltına alındı.

Olay, dün gece Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. 2 aylık evli çift Nazım Özayyıldız ve Özlem Özayyıldız (27) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Nazım Özayyıldız'ın emniyette verdiği ilk ifadesine göre, eşi Özlem Özayyıldız'ın kendisine "Sen beni aldatıyorsun, ben de seni aldatıyorum" demesi üzerine tartışma büyüdü. Öfkesine hakim olamayan Nazım Özayyıldız, eşine mutfak bölümünde yumruk attı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden Özlem Özayyıldız, kafasını mutfak tezgahına çarparak ağır yaralandı.

Yeğeninin ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

Çiftin tartışma seslerini duyan, adamın bir üst katta oturan yeğeni, durumdan şüphelenerek daireye geldi. İçeri girdiğinde yengesi Özlem Özayyıldız'ı mutfak tezgahının yanında hareketsiz yatarken bulan yeğen, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dairede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Kadını yerde yatarken gördüğümde öldüğünü anladım"

Olayı gören mahalle sakinlerinden Pınar Baydemir; "Dün gece saat 03.00 sıralarında kalktım kapıda ambulans ve polis ekipleri vardı. İlk olarak ne olduğunu anlamadım ama sonra balkondan baktığımda mutfakta yerde yatan kadını gördüm. Kadını o halde görünce öldüğünü anladım. Sonrasında cenaze arabası geldi ve kadını götürdüler. Eşler arasında tartışma sonucu eşini öldürdüğünü anladık. Bizim arabamızın üzerinde yumurta vardı. Biz bunun kavga esnasında olduğunu düşündük" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Korkunç Cinayet - Son Dakika

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