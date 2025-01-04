Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı

3.Sayfa

Orduspor otobüsü Suriye\'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü

İsrail\'in kalbini gece yarısı bir kez daha vurdular

Ferdi Tayfur için hastanenin önüne geldi! Herkes ona baktı

Küçükçekmece'de evinin önünde oturan adama silahlı saldırı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen şahıs, evinin önünde motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan adam yaralanmazken, polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

Olay, 22.00 saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 3 ay önce silahlı saldırı sebebiyle cezaevine giren Tolga Y., 25 gün önce tahliye edildi. Tolga Y., gece saatlerinde evinin önündeki merdivende oturduğu sırada sokağa giren motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda saldırıya uğrayan Tolga Y., motosikletlerinin peşinden giderek kovalarken şüpheli saldırganlar kayıplara karıştı. İhbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Olayda Tolga Y., yaralanmazken, olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.