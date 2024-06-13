Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Silahlı grubun, tartıştığı şahısların içindeki bulunduğu araca ateş açması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası iki gruptan biri evlerine gidip silah alırken, diğer grup olay yerinde beklemeye devam etti. Kısa süre sonra evinden silah alıp araçlarıyla gelen grup, o sırada plakasız araçlarıyla cadde üzerinde giden diğer gruba yanlarındaki silahlar ile ateş açtı. Olay sonrasında silahlı saldırganlar geldikleri araç ile olay yerinden uzaklaştılar. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Eyüp Halim ve bir kişi daha sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gerçekleşen saldırı sonrasında cadde üzerindeki araçlara kurşun isabet ederken polislerin şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor. - İSTANBUL