Küçükçekmece'de Tekstil Atölyesinde Yangın - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Tekstil Atölyesinde Yangın

Küçükçekmece\'de Tekstil Atölyesinde Yangın

İstanbul Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

20.01.2025 15:56
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İstanbul Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesinin çatı katında yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı çatıdaki yangın kısa sürede söndürülürken binada maddi zararı oluştu.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Salı Pazarı caddesi üzerinde bir tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın hızla çatıyı kaplarken alevler nedeniyle çevrede vatandaşlar tarafından panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı yangınını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken binada ve yolda park halinde olan bir araçta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına bir süre daha devam etti. çatıda biriken su ise binanın duvarı gelinerek tahliye edilmeye çalışıldı. Bu sırada park haline bekleyen bir aracın tavanına binadan kopan parçalar düşerek maddi hasara neden oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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