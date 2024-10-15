Küçükçekmece'de Ters Yönde Kaza

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Küçükçekmece'de ters yönden gelen araç ve motosiklet böyle çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de ters yönden gelen bir araç ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. 2 kişi ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç ters yönden seyir halindeydi. Ters yönden gelen motosiklet sürücüsü ise önündeki minibüsü sollayıp yola devam edince aracı görmedi. Araçla motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan iki kişiden biri yere düşerken, diğeri ise savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşup 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan şahısların bacaklarında kırık ve kafa travması olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde araç ve motosikletin birbirine çarpma anı ve yaralının savrulması görülüyor.

Kazayı gören Nurullah Kaya, "Kaza saat 17.00'da oldu. Bir gürüldü olduğunu duydum. İki kişinin yerde yattığını gördüm. Araç yola ters taraftan giriyor. Tabelayı görmüyor muhtemelen. Motorcu arkadaşlar da yukardan tersten geliyor. O esnada çarpışıyorlar. Daha sonra sağlık ve polis ekipleri geldi. Birinin dişi yada göz tarafında kanama vardı. Diğerinin de kafası şişmişti. Ambulans gelip müdahale ettikten sonra hastaneye götürdü" dedi.

"Araç ile motosiklet birbirine çarptı"

Kazayla ilgili konuşan esnaf Cihat Kıyan, "Kaza saat 17.00'da oldu. Araç ile motosiklet birbirine çarptı. Motordaki iki kişiden biri savruldu, diğeri ise kaldırıma düşerek kafasını yardı. Daha sonra görüştüğümde ayaklarında kırıklar olduğunu, kafasında travma olduğunu söylediler. Yaralandıklarında yanlarına koştuk. Vatandaşlar yardımcı oldu" şeklinde konuştu.