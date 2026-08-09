Kula\'da Tarım Arazisinde Yangın!

Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor.

Kula'nın Seyitali Mahallesi Gargar mevkisinde saat 16.00 sıralarında tarım arazisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgeye yeni hava ve kara ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış anından itibaren yapılan takviyelerle birlikte söndürme çalışmalarında 9 uçak, 6 helikopter, 33 arazöz ve 4 dozer görev yapıyor.

Ekiplerin alevleri en kısa sürede kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale devam ediyor.