Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kula'da emniyet ekipleri, iki gencin üstünde 25 gram metamfetamin buldu. Soruşturma devam ediyor.

12.03.2025 17:01
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Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeye savaş açan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişinin üzerinden 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli 2 genç ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Konu ile ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı personeller, önceki gece hareketlerinden şüphelendikleri A.C.E. ile S.E. isimli şüphelileri durdurdu. Şüphelilerin yapılan üst aramasında toplam 25 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu maddeye el konuldu. Konu ile ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kula'da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ve uyuşturucu maddeye geçit verilmeyeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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