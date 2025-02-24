Kula\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

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Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Uşak istikametine seyir eden Nurullah Ö. (55) idaresindeki 45 PP 292 plakalı otomobil, aynı yönde kırmızı ışıkta bekleyen Ethem Akbaba idaresindeki 06 ETG 048 plakalı otomobil ve Ayşe Özer idaresindeki 64 AAG 857 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Nurullah Ö. yaralanırken, diğer otomobilde bulunan sürücü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolu Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile karayolundaki trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA