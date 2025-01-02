Kulu'da Ticari Araçlar Çarpıştı - Son Dakika
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Kulu'da Ticari Araçlar Çarpıştı

Kulu\'da Ticari Araçlar Çarpıştı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında görüntülendi.

02.01.2025 11:13
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Konya'nın Kulu ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı. Araçlarda maddi hasara yol açan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. yönetimindeki plakası alınamayan hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden V.D. idaresindeki 06 SJ 803 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yol kenarındaki bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kulu'da Ticari Araçlar Çarpıştı - Son Dakika

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