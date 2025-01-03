Kulu\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Konya- Ankara Kara yolu Ömeranlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinde kırmızı ışıkta bekleyen M.A. idaresindeki 42 AYT 641 plakalı kamyonete aynı istikametten gelen E.A.'nın kullandığı 42 CCC 11 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA