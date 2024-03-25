Kumar oynayan şahıslara suçüstü kamerada
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 22 şahsa toplamda 141 bin TL para cezası uygulandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlama saçlarıyla mücadele kapsamında; 21 Mart tarihinde İskenderun Savaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren kıraathanede 22 şahsın kumar oynadığı suçüstü yapılarak tespit edildi. Masada bulunan 2 bin 400 TL para ve 670 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak iş yeri işletmecisi T.T. hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken kumar oynayan şahıslara toplam 141 bin 350 TL idari para cezası düzenlendi.
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