Kumbarasını Açarken Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kumbarasını açmaya çalışan 9 yaşındaki çocuk, bıçakla dilinden yaralandı.

Olay Kemalpaşa mahallesi Mert sokaktaki bir evde meydana geldi. 9 yaşındaki Ümmügülsüm A., bıçakla kumbarasını açmaya çalıştı. O sırada elinden fırlayan bıçak diline saplandı. Dilinden yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk ilk tedavinin ardından çocuk Servisine yatırıldı. Çocuğun dili operasyonla dikildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA