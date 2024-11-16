Kumluca'da Gecekondu Yangını - Son Dakika
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Kumluca'da Gecekondu Yangını

Kumluca'da çıkan yangında bir gecekondu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

16.11.2024 20:25
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Kumluca'da gecekondu yangını

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karşıyaka Mahallesi Sarıkesik Sokak'ta saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Özdemir'e ait olduğu belirtilen evin yandığını gören mahalle sakinleri 112 acil hattını aradı. İhbarın üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye kısa sürede müdahale ettiği yangında alevlerin evi tamamen sarması sonucu ekipler güçlük yaşadı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Osman Durakoğlu, "Yanan ev ilçemizin emekli olan Muzaffer Özdemir'e ait bir evdi. Muzaffer abinin oğulları 1 saat önce bu evden iş elbiselerini değiştirip çıkmışlar. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Seraların başında bir gecekonduydu. Serada çalışıldığı günlerde bu evde yemek yiyor istirahat ediyorlardı. Ev tamamen yandı. Çok üzgünüm" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kumluca'da Gecekondu Yangını - Son Dakika

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