Kumluca\'da Orman Yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesi Altınyaka Mahallesi'nde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Kumlucu'daki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet helikopter, 4 arazöz, 3 adet su ikmal aracı ve karadan yangın işçileri ile etkin ve hızlı şekilde müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA