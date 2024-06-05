Kurban Bayramı öncesinde oltalama içeriklerine karşı uyarı

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları dijital mecralarda karşılaşabilecekleri oltalama amaçlı içeriklere karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kurban bağışı, bayrama özel kredi" gibi ifadelerle sosyal medya, e-posta veya SMS yoluyla paylaşılan sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiği vurgulandı. Bu tür içeriklerin, vatandaşları oltalama yöntemiyle tuzağa düşürmeyi amaçladığı ifade edildi. Vatandaşların, sahte bağlantılar üzerinden yönlendirilen sitelerde kesinlikle bağış yada ödeme yapmamaları gerektiği belirtildi.

Teyit edilemeyen taraflarla kişisel ve finansal bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği hatırlatılan açıklamada, vatandaşların şüpheli içeriklerle karşılaştıklarında hemen yetkililere başvurmaları gerektiği bildirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dikkatli ve bilinçli olmaya davet etti. Bayram sevincinin kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilmemesi için herkesi duyarlı olmaya çağırdı. - KIRIKKALE