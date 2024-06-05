Kurban Bayramı öncesinde oltalama içeriklerine karşı uyarı - Son Dakika
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Kurban Bayramı öncesinde oltalama içeriklerine karşı uyarı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları dijital mecralarda karşılaşabilecekleri oltalama amaçlı içeriklere karşı uyardı. Sahte bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. Vatandaşlar, şüpheli içeriklerle karşılaştıklarında yetkililere başvurmalı.

05.06.2024 17:28
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları dijital mecralarda karşılaşabilecekleri oltalama amaçlı içeriklere karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kurban bağışı, bayrama özel kredi" gibi ifadelerle sosyal medya, e-posta veya SMS yoluyla paylaşılan sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiği vurgulandı. Bu tür içeriklerin, vatandaşları oltalama yöntemiyle tuzağa düşürmeyi amaçladığı ifade edildi. Vatandaşların, sahte bağlantılar üzerinden yönlendirilen sitelerde kesinlikle bağış yada ödeme yapmamaları gerektiği belirtildi.

Teyit edilemeyen taraflarla kişisel ve finansal bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği hatırlatılan açıklamada, vatandaşların şüpheli içeriklerle karşılaştıklarında hemen yetkililere başvurmaları gerektiği bildirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dikkatli ve bilinçli olmaya davet etti. Bayram sevincinin kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilmemesi için herkesi duyarlı olmaya çağırdı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurban Bayramı öncesinde oltalama içeriklerine karşı uyarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı öncesinde oltalama içeriklerine karşı uyarı - Son Dakika
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