Kurbanlık Kaçışları Kamerada

Kurbanlıklar firar etti, vatandaşlar seferber oldu: Kaçan kurbanlar kamerada

MERSİN - Mersin'de kaçan bir koç D-400 karayoluna çıktı ancak kaçması uzun sürmedi sahipleri tarafından yakalandı.Kaçan başka bir kurbanlık ise araçla duvar arasında yakalandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesme ile geçirildi. Kurbanlık hayvanlar götürülürken zaman zaman kaçma hadiseleri ile zor anların yaşandığı görüntüler de ortaya çıktı.Kaçan bir kurbanlık koç Tarsus ilçesinde Mersin- Adana D-400 karayoluna çıktı. Bir süre karayolunda kaçan koçun sahipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Tarsus ilçesi Ergenokon Mahallesi'nde kaçan başka bir kurbanlık ise araç ile duvar arasına girince yakalandı.

Merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde devrilmeye çalışılan bir boğayı ise 7 kişi güçlükle zapt etti. Kaçan kurbanlıklardan zor anlar yaşanan boğaya kadar hepsi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.