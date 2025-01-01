Kurtalan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafriyat kamyonun devrildiği kazada sürücü hafif yaralandı.
Kurtalan- Batman kara yolunda Gözpınar köy yolunda plakası belirlenemeyen kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurtalan'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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