Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Kurtalan- Batman karayolu Konakpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar içinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurtalan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?