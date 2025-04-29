Kurtaran-2025 Tatbikatı Türkiye\'de Başarıyla Gerçekleşti

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Aksaz Deniz Üssü sorumluluk sahasında icra edilen Kurtaran-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü başarıyla gerçekleştirildi. Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatın bu bölümünde, senaryo gereği bir denizaltı kazasına müdahale edilerek kazazedelerin kurtarılması canlandırıldı.

Tatbikat kapsamında, satha çıkma kabiliyetini kaybeden bir denizaltıya TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile müdahale edildi. Ardından, denizaltı tahliye eğitimleri çerçevesinde iki kazazede serbest çıkış yöntemiyle birinci sınıf dalgıç timi tarafından su yüzeyine başarıyla çıkarıldı. Bu sayede, gerçek bir kaza durumunda uygulanacak tahliye prosedürleri birebir test edildi.

24 Nisan tarihinde başlayıp 30 Nisan 2025 tarihinde sona erecek olan tatbikat, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanırken, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından yürütülüyor. Tatbikatın genel amacı; denizaltı kazalarında milli imkanlarla ve uluslararası iş birliğiyle etkin bir kurtarma kapasitesi sağlamak. Tatbikat, sadece milli değil, aynı zamanda çok uluslu bir kurtarma operasyonuna hazırlık niteliği taşıyor. NATO üyeleriyle ve üye olmayan ülkelerle ortak operasyonlar yürütmeye dönük senaryolar içeren Kurtaran-2025, acil durumlarda tıbbi tedavi, rekompresyon ve tıbbi tahliye süreçlerinin etkin uygulanmasını da hedefliyor. Ayrıca, hava ve deniz yoluyla olay bölgesine hızlı intikal yöntemleri test ediliyor.

Tatbikatın dikkat çeken yönlerinden biri de teknolojik sistemlerin aktif kullanımı oldu. Atmosferik dalış sistemi, kurtarma çanı ve uzaktan kumandalı sualtı araçları gibi ileri teknoloji ürünleri, arama-kurtarma senaryolarında kullanıldı. Özellikle 2024 yılında kapsamlı bakımdan geçirilen atmosferik dalış sisteminin bu tatbikatta ilk kez aktif olarak devreye alındığı belirtildi.

Tatbikata; 1 korvet, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 1 kurtarma gemisi, 2 denizaltı, 1 mayın avlama gemisi ve 2 karakol gemisi katıldı. Ayrıca, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), paraşütlü arama-kurtarma timi, 1 ambulans helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik botu da görev aldı. Kara, hava ve deniz unsurlarının koordineli çalıştığı bu organizasyon, çok yönlü bir tatbikat niteliği taşıdı.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay'ın verdiği brifing ile başladı. 17 farklı ülkeden gelen 35 askeri ataşe, tatbikatı yerinden takip ederek Türkiye'nin denizaltı kurtarma kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Tatbikatı yerinde takip edenler arasında üst düzey komutanlar da yer aldı. Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Özgür Özömek ve Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay tatbikatı gözlemleyen isimler arasında yer aldı. Seçkin gözlemci ve ateşeler TCG Alemdar Gemisi komutanına hatıra plaketi takdim etti.

Seçkin gözlemci faaliyet gününün bitiminde Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer TCG Alemdar gemisinde, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya ve diğer katılımcılar yabancı ülkelerin gözlemci ve ataşeleri ile fotoğraf çektirdi. - MUĞLA