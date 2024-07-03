Kuşadası'nda 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kuşadası\'nda 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde JASAT ekipleri tarafından aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E., gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.07.2024 19:16
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık başta olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenilen ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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