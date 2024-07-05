Kuşadası'nda alacak verecek kavgasında otel sahibi öldürüldü - Son Dakika
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Kuşadası'nda alacak verecek kavgasında otel sahibi öldürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan alacak verecek kavgasında otel sahibi Gökhan Özçelik, silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklanırken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

05.07.2024 21:49
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alacak verecek kavgasında otel sahibinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otel sahibinin vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 gün önce Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. isimli şüpheli, 3-4 kişilik grupla birlikte Gökhan Özçelik'e ait otele gitti. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar çekilirken otel sahibi Gökhan Özçelik karnından vuruldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özçelik'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede hemen tedavi altına alınan Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 kişi tutuklandı

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheliler A.D. (52), E.D. (18), V.D. (17), Ş.B. (20) ve M.S.D. (26), Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.D . tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda alacak verecek kavgasında otel sahibi öldürüldü - Son Dakika

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