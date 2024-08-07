Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gezi teknesinde rahatsızlanan bir şahıs Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi için bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliyesi gerçekleştirilen şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahıs ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda gezi teknesinde rahatsızlanan şahıs Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?