Kuşadası\'nda Tur Midibüsü Devrildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yabancı uyruklu turistleri taşıyan tur midibüsü yan yattı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye ve emniyet personeli sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 09 SY 424 plakalı tur midibüsü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan aldığı İngiliz uyruklu turistleri Kuşadası'na getiriyordu. Kadınlar Denizi yakınlarında bulunan Şoförler Odası Hizmet Binası önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç devrildi.

Kazanın etkisiyle park halindeki araçlar da birbirine çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Olayda bazı yolcuların yaralandığı öğrenilirken, bölgedeki ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralı turistler ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN