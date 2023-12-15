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Kütahya'da alkollü içecek denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'da alkollü içecek denetimi yapıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkollü içecek satış ve tüketim yerlerini denetledi. Denetimlerde kaçak ve sahte ürünlere yönelik kontroller yapıldı ve alkollü içecek satış ruhsatları kontrol edildi. Yılbaşı öncesi denetimlerin sıklaşacağı belirtildi.

Kütahya\'da alkollü içecek denetimi yapıldı
15.12.2023 - 10:17,
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kütahya'daki alkollü içecek satış ve tüketim yerlerini denetledi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Gıda ve Yem Şube Müdürü Murat Tekeli ve kontrol görevlilerinin katıldığı denetimlerde, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrollerinin yanı sıra alkollü içecek satış ruhsatları kontrol edildi.

Yılbaşı öncesi denetimlerin sıklaşacağını dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, "İşletmelerimizde alkoller tek tek kontrol edilecek. Özellikle kaçak alkol ve sahte alkolden vatandaşların zehirlenmesi ve ölmesi gibi olumsuz durumların önlenmesi adına bizde kanunun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Murat Tekeli, Kütahya, Yeniay, Tarım, Ölüm, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da alkollü içecek denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da alkollü içecek denetimi yapıldı - Son Dakika
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