Kütahya\'da Aranan 8 Şahıs Yakalandı

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen aranan şahıslar uygulamasında, 9 bin 147 şahıs sorgulandı, 8 aranan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasında, etkinliğin artırılması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik olarak çalışmalar çerçevesinde aranan şahıslar uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya 67 tim, unsur ve 233 personel katıldı. Uygulama esnasında 9 bin 147 şahıs sorgulandı, 8 aranan şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 1'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. 7 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ayrıca yapılan kontrollerde 1 ruhsatsız tabanca, 4 mermi, 30 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı payp ele geçirildi. - KÜTAHYA